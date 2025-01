Árvores de grande porte causam medo a moradores do Recanto dos Pássaros

Moradora fotografou galho de grande porte que caiu sobre a estrada municipal - Crédito: Divulgação

Moradores residentes no Condomínio Recanto dos Pássaros, pouco além do Residencial Itaipu, estão passando por momentos tensos, já que árvores de grande porte estão colocando em risco a integridade física de moradores e visitantes que vão até o bairro da zona rural de São Carlos.

Uma moradora entrou em contato com o São Carlos Agora na manhã desta sexta-feira, 3, e informou que em setembro de 2024 chegou a abrir um protocolo na Prefeitura Municipal solicitando providências. Porém, até a presente data, nenhuma providência foi tomada.

A leitora informou que são eucaliptos de grande porte e com as frequentes chuvas e rajadas de vento forte, vários galhos de grande porte caíram sobre a estrada municipal Rubens Fernando Monte Ribeiro, bem em frente ao condomínio. De acordo com ela, as laterais da via também estariam passando pelo mesmo problema.

A reclamante disse apenas que solicitou providência no sentido de poda dos galhos que podem causar perigo ou se for o caso, a poda de árvores que estejam comprometida e pode cair a qualquer momento, colocando em risco a vida das pessoas que residem e/ou transitam por aquele local.

Leia Também