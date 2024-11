Árvore de grande porte cai em rua no Samambaia

Árvore de grande porte caiu no Samambaia - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (28), uma árvore de grande porte caiu na Avenida Francisco Falvo, na entrada do bairro Parque Samambaia, em São Carlos, causando apenas danos materiais.

O incidente ocorreu próximo a um veículo modelo Gol, que estava estacionado no local. Apesar do susto, a árvore atingiu apenas o capô do carro, provocando avarias. Além disso, parte do telhado do portão de uma residência próxima também foi danificada.

Felizmente, não houve vítimas. Apenas galhos atingiram as estruturas, evitando consequências mais graves.

