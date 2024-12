Árvore cai sobre carros estacionados na Vila Costa do Sol

Compartilhar no facebook

Na manhã deste domingo (29), partes de uma árvore caíram sobre veículos estacionados na Rua Estados Unidos, no bairro Vila Costa do Sol. O incidente ocorreu em frente ao Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, onde os membros se preparavam para sair para a pregação.

Testemunhas relataram que os danos foram principalmente nos veículos, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. As autoridades locais foram acionadas para realizar a remoção dos galhos e avaliar o estado da árvore para evitar novos acidentes.

Os moradores da região reforçam a necessidade de manutenção das árvores nas vias públicas para prevenir situações semelhantes.

