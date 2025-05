Aprovação de Curso de Engenharia Aeronáutica completa 24 anos

: A criação do curso consolidou o Setor Aeronáutico da região juntamente com a LATAM e a Embraer - Crédito: EESC/USP

Há 24 anos, em 2001, a Universidade de São Paulo (USP) decidiu ampliar o espaço do campus de São Carlos e iniciar a instalação do Campus II em 2002. No dia 29 de maio daquele ano, o Conselho Universitário da USP aprovou a criação e implantação do curso de Engenharia Aeronáutica no novo campus.

A criação do curso consolidou o Setor Aeronáutico da região. Em 2000 a empresa aérea TAM, hoje LATAM, implantou na cidade sua oficina de reparos de aeronaves, também conhecido como MRO. A este investimento, somou-se na mesma época, a implantação da fábrica de aviões em Gavião Peixoto, também na Região Central.

Com a aprovação do curso de Engenharia Aeronáutica e a recomendação do crescimento do número de vagas pelo Conselho dos Reitores das Universidades paulistas, a reitoria da USP decidiu investir em instalações mais amplas, que permitissem a expansão de outros cursos.

A área, doada por uma empresa para a prefeitura de São Carlos, foi repassada para a USP. O investimento inicial foi de R$ 3,5 milhões para começar a montar a infraestrutura do Campus II. A do campus II área tem 730 mil metros quadrados e está a 4 quilômetros do centro.

Em 2006, o então prefeito Newton Lima participou da apresentação dos formandos da primeira turma do curso de Engenharia Aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESS/USP),

Trinta e dois alunos se formaram na primeira turma do curso, iniciado em 2002 e que tem se mantido entre os mais concorridos do vestibular da Fuvest. Segundo o coordenador do curso, todos os alunos já estão com empregos garantidos, a maioria deles na LATAM e na Embraer. O diretor da EESC agradeceu o prefeito Newton Lima pelo empenho na viabilização do campus 2 da USP em São Carlos.

Já o vice-presidente da Embraer disse, à época,que São Carlos é uma das cidades que mais fornecem engenheiros para a Embraer. “Não é a toa que escolhemos Gavião Peixoto para nossa fábrica, sabíamos que estávamos perto de São Carlos”, comentou. Para o prefeito Newton Lima, São Carlos deve se orgulhar com a formatura da primeira turma de engenheiros aeronáuticos. “Enquanto gestor público, fico muito feliz com essa formatura, pois investimos cerca de R$ 4,5 milhões do erário público municipal para viabilizar o campus 2”, observou.

