Aposta de São Carlos leva R$ 49.467,16 na quina da Mega Sena

Mega-Sena - Crédito: © Marcello Casal JrAgência Brasil

Uma aposta eletrônica feita em São Carlos foi uma das 137 vencedoras da Quina na Mega Sena no último concurso, realizado na noite de sábado (8). A aposta premiada rendeu ao sortudo apostador a quantia de R$ 49.467,16.

O prêmio principal de R$ 114.104.458,30, foi para um bolão de Ponta Grossa, no Paraná. Com nove números apostados, o bolão de dez cotas acertou as dezenas 21-27-35-48-59-60. A configuração da aposta tinha uma probabilidade de acerto das Sena de 1 em 595.998.

