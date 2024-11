Aposentadoria e longevidade do envelhecimento são tema de atividades gratuitas

(Imagem: Divulgação) -

Nos meses de novembro e dezembro, o programa de extensão "Observatório do Envelhecimento Ativo", ofertado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizará uma série de atividades, virtuais e presenciais, referentes ao Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) e ao "Gerocine: análise compreensiva sobre o processo de envelhecimento humano, sob o aspecto do cinema". As atividades são gratuitas e abertas a todo o público, incluindo estudantes e profissionais que atuam na área do envelhecimento.

O Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA), na edição de 2024, prevê oito atividades (síncronas e assíncronas), com a oferta de 40 vagas. Trata-se de uma atividade gratuita com foco em pessoas que estão em processo de aposentadoria ou que já estão aposentadas, bem como o público geral e estudantes e profissionais que atuam com envelhecimento. Os encontros serão virtuais (Google Meet), sempre às sextas-feiras, das 14h30 às 16 horas. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição pelo e-mail observatorioenvelhecimentoativo@ufscar.br.

Já o Gerocine prevê atividades virtuais (com até 100 participantes) e presenciais para compartilhamento de ideias e reflexões sobre a longevidade e a diversidade da velhice. Os encontros, via Google Meet, têm duração de 1h30 e as pessoas interessadas devem enviar um e-mail para observatorioenvelhecimentoativo@ufscar.br e solicitar o link de transmissão. O ingresso deve ser feito com 10 minutos de antecedência, pois as vagas são limitadas. O projeto é destinado a todo o público, mas tem como foco prioritário pessoas a partir dos 60 anos, estudantes e profissionais que atuam na área do envelhecimento. Será emitido certificado com a carga horária de participação.

A iniciativa é coordenada por Wilson José Alves Pedro, docente do Departamento de Gerontologia (DGero) da UFSCar, com colaboração de bolsistas e apoio da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx). Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail observatorioenvelhecimentoativo@ufscar.br.

Leia Também