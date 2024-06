Após votação, motoristas aprovam proposta da Rigras

Em assembleia, motoristas aprovam proposta da Rigras - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Fim do impasse e de uma possível greve. No final da tarde de sexta-feira, 14, a maioria dos motoristas que prestam serviços para a Rigras, após votação, aprovaram a proposta da empresa quanto ao dissídio coletivo da categoria para 2024.

Foram 157 votos, dos quais 124 aceitaram a proposta, outros 32 rejeitaram, além de um voto em branco. Duas urnas, uma na Praça Antonio Prado e outra no Terminal Rodoviário ficaram à disposição dos motoristas das 9h às 15h para a votação.

Desta forma, cada motorista terá 6,5% de reajuste no salário, adicional de cobrança e prêmio retroativo a maio, além de 42,26% no tíquete alimentação que passa para R$ 900,00 retroativo a maio. Na proposta ficou acordado ainda que não ocorrerá mais a perda do tíquete nas hipóteses de suspensão disciplinar; não haverá desconto, exceto em caso de culpa, nos dias que permanecer fora da escala para apuração de incidentes/acidentes e, por fim, estabelecer deslocamento do empregado de um ponto a outro para substituir outro motorista durante o período de descanso, que seja previsto em escala e integre a jornada de trabalho para todos os fins.

No sábado, o advogado do Sindicato dos Empregados em Transportes Rodoviários e Urbanos de São Carlos, Amador Bandeira se mostrou satisfeito ao final da negociação que teve várias etapas. “Tivemos uma primeira reunião na Prefeitura na terça-feira (11) e não chegamos a um acordo. Mas na quinta-feira (13), representantes da Rigras, em uma nova rodada de negociação e com uma nova proposta se chegou a um consenso. Na sexta-feira (14) levamos para a assembleia e após votação, por maioria, foi aprovada”, disse.

Segundo Amador, como ocorreu a aprovação da proposta por parte dos motoristas, o próximo passo será corrigir, verificar e assinar o acordo. “Posteriormente o Sindicado da categoria irá fiscalizar se a empresa cumpre as cláusulas”, disse, reforçando que a paralisação está 100% descartada.

Acima da média

Ao final da negociação, Bandeira comemorou o fato do motorista de São Carlos ter ganho real nos vencimentos, já que ele foi acima da média em toda a região. “Analisando todos os pontos, em média, o reajuste foi de 12% no geral”, disse ao pontuar os 6,5% no salário e os 42,26% no tíquete. “Se o caso fosse para no Tribunal de Justiça do Trabalho não seria superior a 5%”, comentou, salientando que a inflação no período foi pouco superior a 3%. “O importante é que os motoristas trabalharam com o sindicato, não pararam as atividades e após a negociação chegamos a um consenso. Acredito que o resultado final foi satisfatório a todos os envolvidos”, finalizou.

