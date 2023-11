Animais do Parque Ecológico recebem alimentação diferenciada por causa do calor

Crédito: divulgação

Para driblar o calor excessivo, com temperaturas que oscilam entre 38 e 40 graus, os animais do Parque Ecológico de São Carlos “Dr. Antônio Teixeira Vianna”, tiveram alimentos extras incorporados aos seus cardápios.

Cada animal recebeu sorvete preparado de acordo com a alimentação da espécie. Os felinos, por exemplo, puderam saborear blocos de sorvete preparados com carne. Já os ursos de óculos e os macacos ganharam sorvete de frutas. Algumas espécies também recebem um banho extra com esguichadas de mangueiras para se refrescarem.

De acordo com o Fernando Magnani, diretor do Parque, os animais têm uma relação com as questões climáticas diferente dos humanos, com variados graus de adaptação, precisando apenas de uma ajudinha que é dada pelos próprios funcionários e voluntários do Parque Ecológico que prepararam as guloseimas cuidadosamente. “No primeiro dia alguns animais estranham por ser desconhecido, gelado, mas aos poucos vão experimentando e gostam bastante. A nossa intenção é enriquecer o dia desses animais e melhorar o conforto térmico”, disse Magnani.

A chefe de Seção do Parque Ecológico de São Carlos, Samanta Campos da Silva, afirma que o enriquecimento ambiental é uma forma de proporcionar bem-estar aos animais. “Além de ser uma resposta às altas temperaturas é uma oportunidade divertida do público conhecer a biologia dos animais”.

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. O Parque é aberto para visitação pública gratuita de terça-feira a sábado, das 8h às 16h30 e aos domingos, das 8h às 17h30, inclusive aos feriados. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 ou 3361-4456.

