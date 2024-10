Alunos do Colégio Equipe de São Paulo visitam o IFSC/USP São Carlos

Crédito: Divulgação

Na sequência de um programa que já dura perto de quatorze anos, cerca de quarenta alunos do 9º ano do “Colégio Equipe”, da cidade de São Paulo, visitaram o IFSC/USP no dia 18 de outubro com a finalidade de conhecerem não só as infraestruturas do Instituto, como, também, ficarem por dentro de algumas das pesquisas que são realizadas e das oportunidades que encontrarão ao ingressarem na universidade. Inseridos em um trabalho de campo, os alunos, liderados pela Profª Iza Cortado, ficaram divididos em dois grupos, cada um deles orientado pelos Profs. Drs. Luiz Antônio de Oliveira Nunes e Reynaldo Daniel Pinto.

Para a Profª Iza Cortado, o grande objetivo desta visita é aproveitar o momento em que os alunos estão participando em feiras de ciências para poderem conhecer como é o processo relacionado com a metodologia de um pesquisador. Esta é a primeira vez que estes alunos se deparam com áreas de pesquisa e de tecnologia dentro de uma universidade, atendendo a que no ensino fundamental, embora exista o conceito e a metodologia de “investigação” na forma da elaboração do conhecimento, este é o primeiro momento em que eles se confrontaram com áreas experimentais. “É uma forma de poderem entender como é que se inicia uma pesquisa, começando pela escolha do tema, as etapas que se seguem, os sucessos e as frustações, como se escrevem artigos científicos e qual é a diferença entre essa escrita e aquela que não é científica. Na graduação, você já tem uma iniciação científica, só que no fundamental isso é diferente já que existe uma deficiência no investimento relativo à ciência”, pontua a Profª Iza Cortado.

Ao falar de sua carreira científica ao longo de quarenta anos no IFSC/USP, o Prof. Luiz Antônio destacou junto aos alunos as possibilidades que eles terão em estudar no Campus USP de São Carlos, seja em que curso for. A grande mensagem dada pelo cientista foi que qualquer jovem pode alcançar o sucesso em sua vida, desde que se dedique plenamente aos estudos, sendo que hoje todos quantos alcançaram grandes fortunas e notoriedade não foi graças a heranças, mas sim às apostas feitas na área acadêmica, nas universidades.

Já em sua exposição, o Prof. Reynaldo Daniel Pinto destacou a área de neurociência e neurotologia, abordando pesquisas relacionadas com o funcionamento do cérebro humano.

O aluno Gabriel Ribeiro (16) ficou impressionado, principalmente com as histórias das vidas de Galileu Galilei e Aristóteles, contadas pelo Prof. Luiz Antônio. Embora tenha achado interessante as palestras apresentadas no IFSC/USP, sua tendência é ingressar numa universidade que tenha um curso relacionado com arte e comunicação ou imagem e som, pois sua atual paixão está direcionada à edição de vídeos.

Já a aluna Olívia Hernandes (15), que participou da palestra do Prof. Reynaldo Daniel Pinto, ficou impressionada com o conhecimento apresentado pelo docente e sentiu-se atraída pelos temas que ele apresentou. “A neurociência é complicada, muito complicada, mas é apaixonante pois envolve muitas coisas. Ainda é muito cedo para decidir a minha vida universitária, mas estou inclinada para a área de medicina e, agora, entusiasmada com a neurociência”, finaliza Olívia. (Rui Sintra – Jornalista – IFSC/USP)

