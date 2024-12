Alunos de escolas municipais vencem 3º Campeonato Artístico literário do Casa Libras

Imagens dos projetos -

A Secretaria Municipal de Educação (SME) está orgulhosa e parabeniza os alunos surdos de 4 a 16 anos que estudam nas escolas CEMEI Ida Vincinguerra e EMEB Dalila Galli, que fazem parte do Programa Bilíngue São Carlos.

Maria Vitória (6ºA), Richard e Erick (8ºB), Luíza, João Pedro e Nicole, todos do 9º ano do Ensino Fundamental II, participaram da 3ª edição do Campeonato Artístico Literário do #CasaLibras, orientados pela professora Sabrina Maria de Amorim Cavequia, ganharam em 1º lugar com o desenho de releitura da obra “Campo dos Girassóis”, de Van Gogh, utilizando a versão sinalizada pelo poeta surdo Cacau Mourão. A releitura mostra um campo de girassóis que se alegra ao ser iluminado pelas mãos que fazem o sinal em Libras.



Concorreram 40 escolas e mais de 90 inscritos do Brasil inteiro. O projeto é realizado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com apoio do Ministério da Educação.



Esta atividade cultural, que reúne professores e alunos surdos das redes públicas e privadas de ensino, gestores de escolas com programas bilíngues para surdos (Libras – Língua Portuguesa), crianças e adolescentes surdos da educação básica, objetiva o desenvolvimento de um evento artístico-literário voltado para estudantes surdos em todo o território nacional. A proposta promove integração e interlocução entre escolas que desenvolvem programas educativos bilíngues (Libras - Língua Portuguesa) e como incentivo de práticas pedagógicas em Libras para uso de docentes bilíngues e possibilita a circulação de materiais em Libras e o incentivo de ações culturais e pedagógicas voltada ao público infantil surdo, ações ainda pouco promovidas nacionalmente.



A secretária municipal de Educação, Paula Knoff, parabenizou os alunos vencedores e a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram com esse trabalho. “A conquista reflete o comprometimento das escolas com a inclusão e o desenvolvimento integral dos alunos surdos, proporcionando um ambiente de aprendizado onde é possível explorar o potencial”, finaliza.

Leia Também