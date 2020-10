Aluna do IFSP São Carlos publica capítulo em E-book

Crédito: Divulgação

Joyce Mirella dos Anjos Viana, aluna do curso de Análise e desenvolvimento de sistemas publicou o capítulo “Informática para pessoas com deficiência intelectual” no e-book “Leitura, acessibilidade e atuação d@s Bibliotecári@s (Pesquisas e experiências compartilhadas no Biblio Fora da Caixa Livro 1).

A professora doutora Célia Leiko Ogawa Kawabata, coautora do capítulo é orientadora da aluna Joyce desde agosto de 2017 quando se iniciou o projeto de extensão “Inclusão digital para alunos com deficiência intelectual”. Nesse projeto são atendidos diversos alunos da Apae que aprendem, em laboratório de informática, como utilizar o computador.

Joyce tem atuado no projeto desde o início e tem acompanhado o progresso dos alunos. Atualmente bolsista do projeto, Joyce atua, junto com outros alunos, no atendimento dos alunos da Apae, ensinando como fazer as atividades propostas em cada uma das aulas. Por conta da pandemia o projeto está suspenso, porém, deverá retornar assim que voltarem as atividades presenciais.

Joyce, formada em Biblioteconomia e mestre em Ciência da Informação, no capítulo do e-book ela descreve a sua atuação no projeto e o funcionamento das atividades propostas, que são sempre de acordo com o andamento das aulas e o desempenho apresentado pelos alunos durante as aulas.

“Neste capítulo discutimos sobre o ensino da informática para PcDI, mais precisamente do projeto de extensão desenvolvido no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), câmpus São Carlos e fazemos algumas considerações sob a perspectiva da área de Biblioteconomia. Desta forma, observamos que é pertinente mobilizar áreas como a biblioteconomia, a ciência da Informação, a de tecnologias da informação e outras para ampliar as discussões a respeito, a promover projetos relacionados, incluir pessoas com deficiência nos debates, participar de lives e eventos sobre o assunto em outras áreas, ser mais ativo enquanto profissional e agente de transformação”.

O e-book terá seu lançamento virtual sábado, 17, às 19h, no Canal no youtube do Biblio Fora da Caixa e está disponível na Amazon. Link do livro: https://amzn.to/3cyvqbH

