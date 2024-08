Alívio na seca: Chuva chega ao estado de SP e temperaturas caem

SIGA O SCA NO

arquivo - Crédito: Whatsapp SCA

Após um longo período de estiagem, que intensificou as queimadas na região, São Carlos foi finalmente banhada por chuvas na madrugada deste domingo (25). O alívio para a população e para o meio ambiente é resultado da chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo.

De acordo com o IPMET de Bauru, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 24°C hoje, marcando uma queda significativa em relação aos dias anteriores. A previsão indica que o sol retornará com força na segunda-feira, porém as temperaturas baixas devem persistir pelo menos até quarta-feira.

