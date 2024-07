Alexandre Stanquini lança livro de Matemática Aplicada na Vida Real

Alexandre Stanquini, Matemático Literato e Fiscal de Serviço Público, lançou recentemente um novo livro intitulado "Fragmentos de Consultoria Aplicação de Derivadas na Otimização".

As obras do escritor são-carlense estão disponíveis para aquisição através do site loja virtual - da Editora Scienza, por meio do endereço https://loja.editorascienza.com.br/retirada.

De acordo com Stanquini, nas páginas de "Fragmentos de Consultoria", o leitor é convidado a observar casos reais e aplicações que utilizamos cálculo sem nem mesmo perceber, ou dar devida atenção. Existem problemas que o leitor se defronta no dia-a-dia que podem ser resolvidos com os conteúdos que constam neste livro.

"A matemática vem sendo utilizada no mundo dos negócios há muito tempo. Conhecimentos sobre ciências exatas fazem a diferença entre os executivos preparados e os despreparados, já que as empresas modernas estão sufocadas por problemas complexos de administração, sendo a matemática uma disciplina indispensável. Isso porque revela a capacidade de se pensar de maneira lógica", conta o autor.

De acordo com a Editora Scienza, o foco deste trabalho é, exclusivamente e tão somente, ligada à concepção otimizada e eficiente de um produto e ao modo de fabricá-lo, por esta razão, o livro elimina o ranço pedagógico frequente nos textos sobre o assunto (Cálculo Diferencial).