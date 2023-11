Agência de viagens de São Carlos pode estar envolvida em outro 'calote'

Piscina - Crédito: Freepik

Após repercusão do caso da excursão de cinco dias para o Arraial do Cabo/RJ, que foi desmarcada de última hora pela agência, novas denúncias chegaram ao São Carlos Agora. A mesma empresa pode estar envolvida em um caso parecido, entretanto, a excursão tinha como destino o Thermas dos Laranjais, em Olímpia.

Nesta manhã, uma das possíveis vítimas, uma dona de casa residente no Jardim Gonzaga, ao ler a reportagem, entrou em contato com o portal e disse que passa por um problema semelhante com o mesmo empresário. Ela chegou a fazer um boletim de ocorrência na CPJ como precaução.

Visivelmente contrariada, ela disse que teve um prejuízo de R$ 1.483,00. Questionada, informou que a ida para o Thermas era o presente de aniversário para seu filho de 18 anos. “Iria eu, meu filho de 18 anos, meu marido e os outros dois filhos (uma menina de 12 anos e um bebê de um ano), além de sua sogra, um sobrinho e um irmão. Na verdade, o dono da empresa disse que o ônibus de 44 lugares estaria lotado e iria locar uma van”.

O dia da diversão seria domingo, 29. Porém, um dia antes, uma notícia que pegou todos de surpresa. “Foi feito um grupo de WhatsApp para colocar todas as pessoas que iriam ao Thermas pudessem se organizar e um dia antes (sábado, 28), ele colocou um recado dizendo que estava doente e iria adiar a viagem para o dia 12 de novembro”, afirmou. “Falei com ele que neste dia já tinha compromisso e me prometeu que ia ver quanto eu tinha gasto e eu seria ressarcida. Mas desde então, ele me respondeu só uma vez e agora nem atende o telefone. Depois que vi a reportagem no SCA, morri de medo e fiz um boletim de ocorrência na Polícia”, afirmou.

Somos trabalhadores

Indignada, a dona de casa disse que a mentira foi o que mais a entristeceu. “Para um grupo, disse que passa por dificuldades e vai abrir falência. Agora, para a gente, disse que adoeceu. Não vejo verdade em nada disso”, desabafou, salientando que necessita do dinheiro. “Até disse para meu filho que caso não desse certo a viagem, a gente ia dar o dinheiro da viagem para ele tirar a sua habilitação. Nós somos de uma família de trabalhadores e sofremos para ganhar o dinheiro. Não é justo que uma pessoa faça isso”, ponderou.

O recado

Abaixo, o recado deixado pelo agenciador, dando a entender que estaria doente e remarcou a viagem para o Thermas dos Laranjais:

“Boa tarde

Por motivo de saúde vou ter que adiar a viagem para dia 12/11

Peço mil desculpas!!!

Queria adiar para semana que vem mas tenho viagem para praia...

Não estou em condições de trabalhar

Se vcs não puder ir nessa data farei o reembolso amanhã

Me chama no privado por favor

Obrigada pela compreensão Deus abençoe”

