Dono de agência é acusado de cancelar excursão na véspera do feriado em São Carlos

Um grupo de 50 pessoas de São Carlos teve uma péssima notícia na noite desta terça-feira, 31, quando uma possível excursão até o Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, com duração de 5 dias (de 1 a 5 de novembro), foi cancelada, segundo uma denunciante, sem maiores explicações pelo proprietário da agência que teria sede no bairro Cidade Aracy.

Uma das pessoas que contratou a empresa e iria com o marido e filho, entrou em contato com o São Carlos Agora e não escondeu sua indignação e revolta. Disse que fez um investimento inicial de R$ 3,6 mil para o passeio e teria pago duas de cinco parcelas.

Indagada pela reportagem, a dona de casa que pediu anonimato, relatou o ocorrido. Segundo ela, um grupo de aproximadamente 50 pessoas contratou a empresa para a viagem e na noite de terça, 31, o proprietário teria mandado uma mensagem em um grupo de WhatsApp especialmente feito para a viagem, alegando que iria cancelar a excursão, alegando que não conseguiria pagar a viagem e ainda, abrir falência de sua empresa. O motivo do fechamento teria sido causado pela pandemia da Covid-19 que afetou economicamente sua empresa.

A dona de casa afirmou que seria fretado um ônibus de dois andares e ela, com a família, além das demais pessoas teria fechado na excursão o direito a uma pousada, transportes, café da manhã e jantar. “Mas fizemos outros gastos como compra de roupas, malas, entre outros”, disse.

Tudo certo

A mulher, indignada, disse que até então estaria tudo certo e todos prontos para a viagem que seria nesta quarta-feira, 1. “Mas ontem à noite (terça) ele mandou a mensagem cancelando tudo. Jogou a mensagem no grupo e desapareceu. Sumiu as redes sociais. Pessoas foram até sua casa, e a esposa dele disse que ele teria saído. Outras pessoas farão boletim de ocorrência”, disse, salientando que contratantes teriam pago a excursão à vista.

Frustração

Indagada, a dona de casa não escondeu a chateação e disse que se sente arrasada. “Mais triste ainda porque temos um filho pequeno que estava ansioso. Uma expectativa criada há meses e que a gente vê ruir por terra. A frustração é imensa”, salientou, afirmando que a quantidade de pessoas lesadas pode ser ainda maior. “Pelo que sei, esta mesma empresa prometeu excursões para o Natal e Ano Novo”, finalizou.

O outro lado

O São Carlos Agora tentou contato com o telefone do responsável pela empresa. Também enviamos mensagem via Whatsapp, porém até o momento não tivemos retorno. Caso nossos questionamentos sejam respondidos, atualizaremos essa publicação.

A mensagem

Abaixo, a mensagem na íntegra deixada no grupo de WhatsApp pelo proprietário da CL Excursões para as pessoas que contrataram a viagem até o Arraial do Cabo/RJ:

“Boa noite pessoal

Venho informar que não vou conseguir pagar a viagem toda.

O vou cancelar a viagem e vou ter que dar falência na minha empresa

Estou desde da pandemia lutando por meu sonho ficar de pé

Mas não vou conseguir mais

Está tudo devagar as vendas

E não consigo tocar mais…

Peço mil desculpas

Estou a 9 anos trabalhando com viagem

E vem acontece isso comigo

Todos vão receber o reembolso ok

Pode ficar tranquilo

Eu não sou bandido!!!

Estou desesperado até de morte me ameaçaram…

Estou falando com a pousada e empresa de ônibus para me mandar o valor que paguei de volta, para eu reembolsar vcs…”

