AEASC e Crea-SP realizam palestra sobre edificações acessíveis

Crédito: Divulgação

Na próxima terça-feira, 21, às 19h, no auditório da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos – AEASC será realizada a palestra “8 itens essenciais para deixar sua edificação acessível”, ministrada pelo arquiteto Fernando Perea.

“Um dos propósitos da AEASC é propor discussões, atualizações, cursos, workshops e palestras que agreguem conhecimento aos profissionais e à sociedade e a associação que está completando 51 anos vem realizando isso ao longo de todas essas décadas. Vamos continuar esse legado dos profissionais que estiveram aqui antes de nós.”, disse o geólogo Laert Rigo, presidente da AEASC.

O objetivo da palestra é conscientizar o profissional do Sistema Confea-Crea e CAU que existe uma responsabilidade técnica ao registrar a ART indicando que o projeto como acessível e a importância dessa acessibilidade na vida das pessoas.

“Os 8 itens que vou apresentar são essenciais e podem nortear o profissional quando ele estiver projetando e que a responsabilidade técnica da acessibilidade é cada vez mais cobrada dos profissionais. Além disso hoje existe uma nova forma de pensar o projeto não mais para o homem padrão, homem vitruviano e sim para a pessoa com deficiência ou com restrição de qualquer tipo. Essa mudança de paradigma tem que existir na hora da elaboração do projeto e esse também é o objetivo da palestra.”, disse o arquiteto Perea.

A palestra, uma realização da AEASC com apoio do Crea-SP, Prefeitura de São Carlos através da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, é aberta ao público, gratuita e terá formato híbrido com o formato presencial acontecendo no auditório da AEASC (rua Sorbone, 400) e a transmissão no canal da entidade no Youtube. As inscrições podem ser feitas pelo site www.aeasc.net e outras informações pelo fone (16) 3368.1020.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também