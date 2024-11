Ações integradas garantem segurança durante a 44ª edição da Tusca

Crédito: Divulgação

Uma ação conjunta e planejada garantiu a segurança aos participantes da Tusca (Taça Universitária de São Carlos), e reduziu os transtornos para a comunidade, bem como o número de ocorrências durante os quatro dias de competições e shows.

O planejamento da logística da Tusca começou dois meses antes da festa com a integração da Prefeitura de São Carlos, Ministério Público, Polícias Militar, Civil, Rodoviária, Corpo de Bombeiro e organizadores do evento. Inúmeras reuniões aconteceram por meio da Policia Militar do Estado de São Paulo, com o acompanhamento do Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira.

“A Guarda Municipal trabalhou na segurança externa do público. O evento também serviu para testar um novo sistema de reconhecimento facial, o qual poderá, em breve, integrar o sistema de monitoramento urbano do município de São Carlos. Foram detectadas mais de 60 mil faces”, contou Paulo Cesar Belonci, secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Social.

Belonci disse, ainda, que o sistema de segurança pública montada em conjunto com PM, Polícia Civil, Guarda Municipal, agentes de trânsito e Ministério Público e a instalação de 70 câmaras de segurança pela organização do evento, possibilitou uma festa sem problemas.

A Polícia Militar trabalhou no policiamento ostensivo do evento. “As reuniões preparatórias, com todos os envolvidos no evento, foram fundamentais para o bom andamento da festa. A Polícia Militar fez o patrulhamento da área externa da Arena, além do policiamento dos pontos de ônibus e locais com aglomerações de estudantes e nos alojamentos. Registramos poucas ocorrências relacionadas a Tusca”, informou o Tenente Coronel Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal, comandante da Polícia Militar de São Carlos.

Além da parte de segurança, também foram programadas medidas na área de saúde para não sobrecarregar o sistema de urgência e emergência do município. Um ambulatório com equipamentos de estabilização e 4 ambulâncias, sendo uma de Suporte Avançado e uma tenda de acolhimento com psicólogos fizeram o atendimento das emergências médicas durante a festa.

O Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano ficou responsável pelo licenciamento do evento. Toda a documentação solicitada ao organizador do evento foi amplamente discutida com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Polícia Militar, Seção de Trânsito e com os promotores Sérgio Domingos de Oliveira e Flávio Okamoto. “Fizemos vistorias durante todos os dias do evento em conjunto com a Polícia Militar e Guarda Municipal, informou o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela.

Sessenta e sete ambulantes cadastrados na Prefeitura trabalharam na Arena Tusca e 30 no ginásio Milton Olaio Filho. Oito ambulantes não cadastrados e de outras cidades foram retirados do evento. Também ocorreram vistorias para a verificação do cumprimento do alvará de licença e do termo de ajustamento de conduta, elaborados com a organização do evento e segurança privada.

Leia Também