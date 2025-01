ACISC divulga horário de funcionamento do comércio para fevereiro de 2025

Centro comercial de São Carlos - Crédito: divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) divulgou o calendário de funcionamento do comércio para o mês de fevereiro de 2025. O objetivo é informar consumidores e lojistas sobre os horários especiais, garantindo melhor planejamento para as compras e organização das empresas.

De acordo com a programação, de segunda a sexta-feira, as lojas funcionarão das 9h às 18h. Aos sábados, o expediente varia: nos dias 1º e 8 de fevereiro, o horário será das 9h às 17h, enquanto nos dias 15 e 22, o atendimento será das 9h às 13h. Aos domingos, o comércio permanecerá fechado.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou a importância da divulgação dos horários especiais do comércio. "Divulgar com antecedência o horário do comércio permite que tanto lojistas quanto consumidores se programem melhor. Nossa missão é sempre buscar soluções que beneficiem o setor e garantam um atendimento de qualidade à população", enfatizou.

Ivone ressalta que a definição dos horários foi estabelecida em conjunto pelos sindicatos das categorias, Sincomércio e Sincomerciários, juntamente com os próprios comerciantes da cidade, visando um equilíbrio entre as necessidades dos consumidores e as demandas do setor comercial.

Leia Também