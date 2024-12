Acisc apresenta Orquestra do Colégio Cecília Meireles nesta quarta (11)

Crédito: Divulgação

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) realiza nesta quarta-feira, 11, uma apresentação da Orquestra do Colégio Cecília Meireles.

O evento está marcado para às 19h, na praça do Mercado Municipal, como parte da programação do “Mundo Encantado de Natal da Acisc”, que tem encantado o público com atividades culturais e celebrações natalinas.

Ivone Zanquim, presidente da Acisc, destaca a importância do evento como um momento único para a comunidade. “A apresentação promete emocionar o público e celebrar o espírito natalino, unindo famílias e amigos em uma noite inesquecível. Além disso, acontece durante o horário especial do comércio, permitindo que as pessoas aproveitem para fazer suas compras de Natal enquanto desfrutam de cultura e lazer”, afirmou.

A presidente ressalta que o horário especial do comércio para o mês de dezembro, estabelecido em convenção coletiva entre o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região), o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos) e os próprios comerciantes, teve início na segunda-feira, 9 de dezembro [veja horário abaixo].

A Acisc também proporciona a iluminação natalina do Mundo Encantado de Natal. “Preparamos com muito carinho essa celebração aqui na Praça do Mercado Municipal. As famílias tem se encantado com a Árvore Gigante de 15 metros de altura, o Caminho Estrelado, os túneis iluminados da Bola Gigante e da Caixa de Presente Gigante, e o Trenó do Papai Noel, trazendo a magia do Natal para todos nós”, afirmou. Outros pontos da cidade também estão recebendo as ornamentações natalinas.

O evento é gratuito e uma oportunidade imperdível para celebrar o Natal em grande estilo, ao som de uma das mais tradicionais orquestras da cidade.

A orquestra

A orquestra do Colégio Cecília Meireles tem uma história rica e inspiradora. Fundada em 1991, tornou-se um ícone cultural em São Carlos, com apresentações marcantes em toda a região. Após um período de pausa durante a pandemia, a banda retomou suas atividades em 2022, sob a regência do maestro Everton Pêra, trazendo um novo conceito de inclusão e integração.

Nessa nova fase, a banda incorporou a participação de pais dos alunos, criando uma conexão ainda mais profunda entre o colégio e a comunidade. Essa iniciativa reflete a missão do Colégio Cecília Meireles de promover a música como uma ferramenta educacional, incentivando o aprendizado e o vínculo entre gerações.

Horário especial

9 a 13 e 16 a 20 (seg. a sex.): das 9h às 22h

7, 14 e 21 (sábado): das 9h às 17h

15 e 22 (domingo): das 9h às 17h

24 (véspera de Natal): das 9h às 18h

31 (véspera de Ano Novo): das 9h às 13h

25 (Natal): fechado

