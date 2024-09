Achados e perdidos: gatos desaparecidos, monitor

SIGA O SCA NO

Utilidade Pública -

Naninha (foto acima) desapareceu do Jardim Pacaembu , entre as ruas, Rua Ceará, Av Pacaembu e Rua Piauí

Ela é branca com as costas, rajada. Informações sobre paradeiro da gatinha, devem ser repassadas no contato: (16) 997890231

GATO PERDIDO VILA NERY

Boris desapareceu na região da Vila Nery. Informações sobre paradeiro do gatinho, devem ser repassadas no contato: (16) 3413 3142



GATO PERDIDO EMBARÈ

Amarelão Jr desapareceu na região do Embaré. Informações sobre paradeiro do gatinho, devem ser repassadas no contato: (16) 99754-3604

MALETA/BOLSA PERDIDA

Foi perdido uma bolsa/maleta (conforme foto) com um monitor de uso veterinário na região da Unicep, sentido rodovia. Quem encontrar, deve entrar em contato: 16 99133-3262

Leia Também