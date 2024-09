Ação Siga Antenado realiza plantão no Cidade Aracy e no São Carlos 8

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social informa que na próxima terça-feira, 24, os representantes da Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das parabólicas digitais, realizarão uma nova mobilização em São Carlos.

Com a ativação do 5G liberada, moradores de São Carlos inscritos no CadÚnico, beneficiários de algum programa social do Governo Federal, como Bolsa Família ou demais programas de transferência de renda, bem como do Minha Casa, Minha Vida, que possuem antenas parabólicas ativas devem agendar a troca gratuita do equipamento. O procedimento é necessário porque, até o fim de 2024, o sinal dos equipamentos antigos será desligado para evitar interferências com o 5G.

Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisa fazer a troca.

Em São Carlos os plantões serão realizados no dia 24 de setembro, das 9h às 16h nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Cidade Aracy, localizado na avenida José Antônio Migliato, nº 724. No dia 25 a ação acontece no São Carlos 8, na rua Luiz Luchesi Filho, s/nº - na Praça dos CEUs, também das 9h às 16h. Os interessados devem informar o CEP e o CPF e não possuir antena digital.

Mais de 1.000 famílias de São Carlos podem fazer o agendamento para receber o kit gratuito com a nova parabólica digital, porém até o momento somente 124 instalações foram realizadas.

Outras informações podem ser obtidas pelo site https://sigaantenado.com.br/ ou ligue para o número 0800 729 2404, que também funciona como WhatsApp.

A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi.

