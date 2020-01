A emenda parlamentar de R$ 300 mil foi destinada pelo ex-deputado federal Lobbe Neto

Crédito: Divulgação

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (20/01), no Paço Municipal, a Secretaria Municipal de Obras Públicas apresentou ao prefeito Airton Garcia, ao ex-deputado Lobbe Neto, ao vereador Marquinho Amaral, ao secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz e ao presidente do SINDSPAM, Adail Alves de Toledo, o projeto que será encaminhado a Caixa Econômica Federal para a construção da Praça do Jardim de Cresci. Os recursos, no valor de R$ 300 mil, são provenientes de emenda parlamentar destinada pelo então deputado federal Lobbe Neto.

A área total da intervenção será de 14.492,94 m2 com infraestrutura e paisagismo, inclusive pista de caminhada, bancos com modelo metálico, postes de iluminação com dois pontos e iluminação dos canteiros.

O secretário de Obras Públicas, Reginaldo Peronti, disse que o convênio já está assinado com a Caixa Econômica Federal. “Agora a Caixa vai analisar o projeto e na sequência abrimos o processo licitatório”, explicou o secretário.

Lobbe Neto disse que repassou R$ 3 milhões em emendas para a cidade. “Fora esse emenda da praça, no último ano do meu mandato, destinamos R$ 1 milhão para obras nas marginais, R$ 800 mil para obras de melhorias no Velório Municipal e R$ 400 mil para a Biblioteca Amadeu Amaral. Também repassei, via Prefeitura, R$ 300 mil, sendo R$ 100 mil para cada um das entidades que são Nosso Lar, Acorde e Estrela da Manhã. A maioria dos recursos já está na Caixa Federal”, afirmou Lobbe Neto.

O vereador Marquinho Amaral explicou que atendendo pedido do presidente do SINDSPAM, Adail Alves de Toledo, morador do Jardim de Cresci, solicitou a emenda ao deputado. “Na verdade antes da emenda do deputado eu mesmo já havia destinado uma emenda no valor de R$ 100 mil e que a Prefeitura pagou e usamos para fazer a calçada em toda extensão da área que é bastante grande. Em 2018, solicitei essa emenda federal que agora já está na CEF no valor de R$ 300 mil. O projeto ficou muito bom e temos certeza que essa praça, na verdade vai ser uma área de lazer e de esportes, vai beneficiar bastante os moradores dessa região da cidade”.

O prefeito determinou que todos os projetos sejam entregues dentro do prazo. “Não podemos perder nenhum centavo de emenda parlamentar, por isso os projetos devem ser entregues até mesmo antes mesmo do prazo estipulado pela Caixa. O mais difícil conseguimos, que é o dinheiro”, avaliou Airton Garcia.

