9ª Festa do Livro da USP de São Carlos começa na próxima quarta-feira (21)

Crédito: Divulgação

Milhares de livros com até 30% de desconto, bate-papo com diversos autores, sessões de autógrafos, música, dança, teatro, circo, programação infanto-juvenil e muito mais. Tudo isso durante a “9ª Festa do Livro da USP São Carlos”, que ocorrerá entre os dias 21 e 24 deste mês de agosto (com entrada livre e gratuita) no vão livre do Prédio E1 da Escola de Engenharia de São Carlos (Campus USP de São Carlos).

E, se a programação definida para os dias 21, 22 e 23 apela para a participação de um público diversificado, que certamente irá visitar os inúmeros estandes das editoras que irão estar presentes e assistir às inúmeras atrações culturais deste evento, outro destaque será a programação que está reservada para o dia 24 (sábado), que fará com que os mais jovens adentrem no Campus USP São Carlos, atendendo a uma programação inteiramente dedicada a eles.

Tendo em consideração que mais de três mil pessoas visitaram a edição de 2023 da Festa do Livro da USP São Carlos, tudo indica que este ano esse número possa ser ultrapassado, através não só da diversidade dos livros que estarão sendo comercializados pelas inúmeras editoras presentes no certame, quanto à qualidade da programação literária e cultural que acontecerá em todos os dias do evento.

Na programação literária estão já confirmadas as presenças, para debates, de Ignácio de Loyola Brandão, Marcia Tiburi, Fernando Mitre, Cesar Calejon, Sergio Vaz, Elizandra Souza, Jean Wyllys, Alexandre Calari, Mirtes Santana, Guilherme Petreca, Helô D’Angelo, André Dahmer, Celina Bodenmüller, Cintia Almeida da Silvia Santos, Xico Sá e Breno Altmann.

Já na programação cultural, o evento apresentará a Bateria do Caaso, Forró Trio Mana Flor, Coral USP, Flashback “Vinil78”, apresentação de Taiko, Ritmos Latinos com “Buena Salsa”, Samba Rock, “Gafieira Leme – Samba da Antiga” e “Coral AfroSoulJazz”

No sábado, os mais novos serão convidados a assistir a uma fantástica programação, com o teatro “Bichos do Brasil” e o “Dr. Terremoto”, entre outras atrações. (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação – IFSC/USP)

