Veja como vão funcionar os bancos durante o carnaval

10 Fev 2026 - 06h55Por Da redação
Os dias 16 e 17 de fevereiro serão de ponto facultativo na administração pública federal em razão do Carnaval. A informação foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que também definiu ponto facultativo até as 14h da Quarta-feira de Cinzas, em 18 de fevereiro.

Com isso, os serviços públicos federais terão o expediente suspenso nesses dias, retomando o funcionamento normal após o período carnavalesco, conforme as orientações do governo federal.

Funcionamento dos bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias estarão fechadas na segunda-feira (16) e na terça-feira (17) de Carnaval. O atendimento presencial será retomado na Quarta-feira de Cinzas (18), a partir das 12h, no horário de Brasília, com encerramento no horário normal de fechamento das agências.

A Febraban informou ainda que não haverá compensações bancárias nesses dois dias, incluindo a Transferência Eletrônica Disponível (TED). Já o Pix continuará funcionando normalmente, 24 horas por dia, inclusive durante os feriados.

Canais digitais seguem operando

Os caixas eletrônicos, aplicativos bancários e internet banking funcionarão normalmente durante todo o período de Carnaval, permitindo saques, pagamentos e outras transações. A orientação é que os clientes utilizem os canais digitais para evitar transtornos, especialmente para quem pretende aproveitar os blocos de rua ou viajar durante o feriado.

