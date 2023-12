Veja como usar o aplicativo do governo para bloquear celular roubado

SIGA O SCA NO

Celular - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um novo aplicativo vai agilizar bloqueio de celular roubado ou furtado. Com o app Celular Seguro, vai ser possível bloquear rapidamente, com poucos cliques, o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos de banco.

Essa é uma facilidade que poderia ter ajudado o assessor de investimentos, Marcelo Freitas, em 2021, quando teve o celular roubado enquanto esperava um carro de aplicativo. Foram mais de dois meses pra resolver os transtornos.

Pra usar o Celular Seguro, a pessoa tem que fazer o download e se registrar com a conta GOV.BR. Cada pessoa cadastrada no aplicativo também vai poder indicar pessoas de confiança, que poderão fazer os bloqueios, nesses casos de roubo ou furto.

Assim que o usuário faz o registro da ocorrência, os bancos, a operadora de telefonia e a Anatel são avisados.

Essa ferramenta vai ficar disponível numa página na internet do Ministério da Justiça e também nas lojas de app da Apple e da Google.

A ideia é justamente desestimular esse tipo de crime e reduzir as perdas e a dor de cabeça das vítimas. E é uma medida urgente: só em 2022, um milhão de celulares forma roubados no país, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

