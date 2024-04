UFSCar - Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) é a 9ª melhor Instituição de Ensino Superior do Brasil e a 7ª universidade federal mais bem classificada, em relação à qualidade do ensino oferecido, pelo Índice Geral de Cursos (IGC) de 2022, avaliação do Ministério da Educação (MEC).



Com a nota máxima de avaliação (5), a UFSCar subiu de posição em comparação com a análise anterior (2021), passando de 10ª para 9ª mais bem colocada entre 1.998 instituições avaliadas.

O IGC leva em conta resultados de três anos de avaliações, executadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao MEC, considerando indicadores de qualidade da graduação previstos no Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), dos programas de pós-graduação e, também, as condições de oferta dos cursos, incluindo corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos.



A Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, celebrou o avanço no índice em relação às duas últimas edições da avaliação. A dirigente destaca também o bom desempenho das universidades públicas federais, mesmo com o cenário orçamentário deficitário dos últimos anos, o que tem sido um grande desafio para a Educação Superior no Brasil."A nossa evolução mostra a grandeza da UFSCar que, mesmo diante dos desafios impostos pela falta de recursos adequados nos últimos anos, tem conseguido não somente garantir, mas melhorar a qualidade do ensino na graduação e pós-graduação, mantendo a excelência na formação das pessoas. Isto só é possível devido ao comprometimento de toda a sua comunidade universitária, que trabalha continuamente para a evolução da Universidade", registra a Reitora.



O desempenho da UFSCar nesta última avaliação é significativo na série histórica. Em 2018, a Universidade tinha a 9ª colocação geral, passando para 10ª em 2019 e, depois, 2021. Agora, além de voltar à 9ª posição, o faz com o melhor indicador já alcançado desde que essa metodologia de avaliação foi adotada. "Nos últimos anos, a UFSCar tem obtido resultados no Índice Geral de Cursos que a colocam sempre entre as 10 melhores universidades brasileiras. Agora, um ponto a destacar dos dados divulgados pelo INEP/MEC é que os valores relacionados ao IGC contínuo da UFSCar, que quantifica os resultados obtidos nos cursos de graduação e pós-graduação, foi o mais alto recebido pelo UFSCar desde que foi adotada essa metodologia de pontos em 2010", comenta Ailton Bueno Scorsoline, Técnico em Assuntos Educacionais e Procurador Educacional Institucional da UFSCar. O IGC é divulgado na forma de faixas - de 1 a 5 - e em valores exatos para cada instituição - o IGC contínuo mencionado por Scorsoline.



Assim, ainda que a UFSCar tenha se mantido sempre na faixa 5, há variações no seu IGC contínuo que, neste último resultado divulgado, foi de 4,2192. Em relação ao contexto brasileiro, apenas 2,67% das instituições avaliadas ficaram na faixa máxima do IGC, como é o caso da UFSCar.

