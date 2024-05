Sete aeroportos do interior de São Paulo arrecadam mais de 200 toneladas de doações para o RS

Crédito: Divulgação: Rede VOA

Mais de 200 toneladas de doações foram arrecadadas por sete aeroportos do interior de São Paulo, regulados e fiscalizados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). As doações são destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Entre os itens estão: água mineral, medicamentos, equipamentos médicos, produtos de higiene pessoal, leite em pó e ração para animais.

Só na primeira semana de campanha, a concessionária Rede VOA, responsável pelos aeroportos de Jundiaí, Ribeirão Preto e Marília, recebeu mais de 100 toneladas de doações. O aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, recebeu cerca de 60 toneladas e 25 delas já foram despachadas por meio de aeronaves particulares.

No aeroporto Dr. Leite Lopes, em Ribeirão Preto, a arrecadação atingiu 40 toneladas, enquanto no de Frank Miloye Milenkovich, em Marília, as doações chegaram a aproximadamente sete toneladas, que estão sendo transportadas com apoio das agências dos Correios. Os três aeroportos continuam recebendo doações até a próxima sexta-feira (17).

Nesta terça-feira (14), parte dos donativos começaram a ser encaminhados ao Aeroporto de Guarulhos, onde a Força Aérea Brasileira (FAB) assumiu a operação. Aeronaves particulares também estão sendo utilizadas na logística de transporte dos donativos.

Paralelamente, a concessionária ASP – Aeroportos Paulistas, também arrecada mantimentos para a população gaúcha afetada pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. As doações estão sendo recebidas nos aeroportos estaduais de Dario Guarita, em Araçatuba, Adhemar de Barros, em Presidente Prudente, e Professor Eribelto Manoel Reino, em São José do Rio Preto. Neste último, o volume arrecadado foi tão alto que o ponto de coleta precisou ser temporariamente suspenso, para gerenciamento e armazenamento das doações.

Ao todo, nos aeroportos da ASP, as doações somam cerca de 135 toneladas. A distribuição está sendo realizada em parceria com as companhias aéreas, além do suporte terrestre por empresas e entidades locais.

“Em um desastre dessa proporção, o esforço coletivo é muito importante. O ato de solidariedade das concessionárias, não apenas reflete o espírito humanitário dos paulistas, mas demonstra também o compromisso que elas têm com o bem-estar social”, afirma o Diretor-Geral da Milton Persoli.

O que doar?

As concessionárias estão arrecadando medicamentos em geral, água mineral, ração para pets, leite em pó e produtos de higiene pessoal.

Endereços:

Aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro – Av. Emílio Antonon, 777, Chácara Aeroporto – Jundiaí SP.

Aeroporto Dr. Leite Lopes – Av. Thomaz Alberto Whately – Parque Industrial Cel. Quito Junqueira, Ribeirão Preto – SP.

Aeroporto Frank Miloye Milenkovich – Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2100, Vale Verde – Marília – SP.

Aeroporto Estadual Dario Guarita – Via de Acesso Olegário Ferraz - Aeroporto, Araçatuba – SP

Aeroporto Estadual Adhemar de Barros – R. Assis Chateaubriand, s/nº - Aeroporto, Pres. Prudente

