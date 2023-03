Menino simula desmaio para não ir à escola e Samu é acionado

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um menino de oito anos mobilizou o SAMU após fingir estar inconsciente. O caso ocorreu na manhã da última sexta-feira (17), em Maringá, norte do Paraná.

Ao ligar para o telefone 192, a mãe relatou que tentou acordar o filho diversas vezes mas ele não reagia.

O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência informou que, assim que chegou à residência e encostou na criança, percebeu que ela estava bem e que, quando aproximou a mão no rosto do menino, a criança franziu as sobrancelhas.

Segundo o profissional, a criança só reagiu quando escutou dos profissionais presentes no local que iriam precisar usar uma agulha para fazer exames.

Leia Também