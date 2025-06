Geada: entenda o que é e como se formam

Leitor registrada geada em São Carlos - Crédito: Whatsappo

A geada se forma quando a superfície do solo e dos objetos ao ar livre ficam tão frias durante a noite que o vapor de água presente no ar passa direto do estado gasoso para o sólido. Isso geralmente acontece em noites sem nuvens e sem vento, quando o calor acumulado durante o dia escapa para a atmosfera e a temperatura perto do chão cai para abaixo de 0°C. Nesse momento, a umidade presente no ar congela e cria uma camada de cristais de gelo visível nas plantas, telhados e carros, causando o fenômeno conhecido como geada.

