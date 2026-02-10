Fim da escala 6x1 pode pode ser votada já em maio

Call Center - Crédito: Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou nesta terça-feira (10) que a redução da jornada de trabalho no modelo 6x1 está entre as prioridades da Casa para este ano. Segundo ele, a proposta pode ser levada à votação já no mês de maio.

A declaração foi feita por meio das redes sociais do parlamentar, após participação em um evento promovido pelo banco BTG Pactual, em São Paulo. Motta destacou que o tema acompanha a evolução das relações de trabalho e o avanço das tecnologias, reforçando a necessidade de atualização da legislação brasileira.

“Atualmente, o mundo evoluiu, as tecnologias se desenvolveram e o Brasil não pode ficar para trás. Vamos capitanear a discussão ouvindo a sociedade e o setor produtivo, com a expectativa de votação em maio”, escreveu o presidente da Câmara.

Atualmente, duas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) tratam do tema na Câmara dos Deputados. Uma delas é a PEC 8/25, apresentada pela deputada Erika Hilton, e a outra é a PEC 221/19, de autoria do deputado Reginaldo Lopes.

A redução da jornada de trabalho na escala 6x1 tem sido alvo de debates entre parlamentares, representantes do setor produtivo e trabalhadores, envolvendo impactos econômicos, sociais e na qualidade de vida dos empregados.

