Vacinação contra a gripe começa no próximo dia 25 na rede pública de São Carlos

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (influenza) vai ser antecipada em várias regiões do país em virtude do aumento da circulação de vírus respiratórios. Em todo o estado de São Paulo a imunização terá início no próximo dia 25 de março.



Nos anos anteriores a campanha foi realizada entre os meses de abril e maio.



Em São Carlos o Departamento de Vigilância em Saúde também já está se preparando para receber a vacina que esse ano é a trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas em todo o pais.

“O Ministério da Saúde observou desde 2023 uma antecipação de circulação de vírus respiratórios em geral, por isso esse ano resolveu antecipar a campanha para proteger a população, principalmente as pessoas dos grupos prioritários como idosos, gestantes, profissionais da saúde e da educação”, explica Lívia Carolina Segnini Mori, enfermeira do Departamento de Vigilância em Saúde.



Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos, idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da Saúde; gestantes, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade e a população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos). Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.



Ano passado foram aplicadas em São Carlos mais de 78 mil doses contra a influenza, uma cobertura vacinal de 58% dos grupos prioritários.



O município vai disponibilizar a vacina, a partir do dia 25 de março, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), sempre aos dias úteis, das 7h30 às 16h30. Para receber o imunizante basta apresentar a carteira de vacinação, documento com foto e CPF.

