Vacinação contra a gripe começa na segunda-feira em São Carlos

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, inicia a vacinação contra a influenza (gripe) nesta segunda-feira (25/03) para todos os grupos prioritários. A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), das 7h30 às 16h30.

Esse ano o Ministério da Saúde antecipou a vacinação contra a gripe. Tradicionalmente realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, em 2024, a campanha terá início no dia 25 de março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.

O objetivo da Campanha é reduzir complicações, internações e óbitos pela infecção causada pelo vírus influenza. Por isso, as doses são trivalentes, ou seja, protegem contra a influenza A (H1N1 e H3N2) e a influenza B. É importante destacar que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Nesta primeira etapa, estão aptos a se imunizar crianças de 6 meses a menores de 6 anos; crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, informa que a meta é vacinar 90% da população alvo. “Inicialmente recebemos 10 mil doses do imunizante, mas vamos receber mais durante toda a campanha. Vale lembrar as pessoas que a vacina é anual, portanto quem se vacinou o ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. A vacina previne as formas mais graves da doença, que pode ser fatal em pessoas mais vulneráveis”, alerta a diretora.

Em 2022, o município de São Carlos atingiu 67,3% de cobertura vacinal dos grupos prioritários. Já em 2023 o índice ficou em 58% e a média nacional em 60%.

No ato da imunização, as pessoas devem levar um documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação.

