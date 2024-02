UPA do Cidade Aracy passa a oferecer atendimento pediátrico 24h

UPA Cidade Aracy -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou na manhã deste domingo (18/02), aos moradores da região sul da cidade, a reforma completa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy, que também passa a oferecer atendimento pediátrico 24h.

Foram realizadas intervenções de impermeabilização, adequação hidráulica, reforma dos revestimentos, da cobertura e da instalação elétrica, além da pintura interna e externa do prédio. Um investimento superior a R$ 500 mil.

A UPA Aracy realiza atendimento médico de urgência e emergência e atende cerca de 6 mil usuários SUS por mês, ou seja, uma média de 200 atendimentos por dia. Para realizar os atendimentos a UPA tem 9 leitos para observação e 3 leitos na sala de urgência e emergência, o apoio de profissionais de enfermagem e 4 médicos, sendo 3 clínicos e 1 pediatra no plantão diurno e outros 3 médicos, 2 clínicos e 1 pediatra no plantão noturno. Cada enfermeiro também recebeu um novo kit com aparelho de pressão, termômetro e oxímetro. A UPA Cidade Aracy também possui aparelho de raio-X e oferece exames laboratoriais. A unidade está localizada na rua Reinaldo Pizzani, nº 357.

Desde 2016, o prédio da UPA Aracy começou a apresentar problemas estruturais, passando por vários reparos. Em 2022 recebeu uma nova higienização no telhado, no forro e nos vidros. Porém em maio do ano passado a atual administração transferiu os atendimentos de urgência e emergência para o Centro da Juventude (CJ) “Lauriberto José Reyes”, iniciando as obras para recuperar totalmente a unidade.

A reforma e adequação da UPA Cidade Aracy começou após a homologação do Convite de Preços nº 22/2022, no valor de R$ 258.388,36 para a primeira etapa. Outros R$ 276.012,42 foram necessário para realização da segunda etapa da reforma.

A secretária de Saúde, Jôra Porfírio, explica que a UPA foi totalmente reestruturada. “Também foram adquiridos novos móveis, computadores, novas camas hospitalares e prontuário eletrônico, proporcionando mais conforto aos usuários e servidores e também temos recepção climatizada, área kids e pediatria 24 horas para atender as crianças, o que vai melhorar muito a fluidez do atendimento”, disse a secretária.

O secretário municipal de Governo, Netto Donato, destacou que a conclusão da obra de reforma da UPA é a maior entrega dos últimos anos na área de saúde. “Encontramos aqui uma reforma completa para atender mais de 200 pessoas por dia com novos serviços como a pediatria com médico exclusivo para cuidar das nossas crianças, além do raio-x e a mini UTI com infraestrutura adequada para socorrer os casos mais graves. Essa é a função do governo, oferecer saúde de qualidade para a população. Nos próximos dia vamos entregar novas obras e trabalhar para melhorar cada vez mais a infraestrutura de outras unidades de saúde”, finalizou Netto.

Daniele Robles, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar (DGCH), explicou que o atendimento também foi modernizado. “Será feito por meio de cadastro na recepção, o prontuário será eletrônico com chamamento por painel, o paciente vai passar pelo acolhimento de enfermagem, receber uma pulseira de classificação de risco e a partir deste momento inicia seu atendimento médico. Teremos ainda o atendimento pediátrico 24h, implantado devido à alta demanda por atendimento de crianças nesta região da cidade e com isso somente serão transferidos para o HU ou Santa Casa os casos necessidade de ampliar o fechamento do diagnóstico ou internação”, detalhou a diretora.

Lucão Fernandes, vereador e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, disse estar feliz e satisfeito porque o prefeito atendeu ao pleito da Secretaria de Saúde sobre a necessidade das reformas .“Essa unidade tinha muitas falhas estruturais e foi feita uma reforma importante com novos equipamentos para atender a população com dignidade e oferecer ao servidor um espaço bonito, limpo e adequado para prestar bons serviços aos usuários do SUS e nosso objetivo é continuar reformando e adequando novas unidades de saúde”, frisou.

O vereador Dé Alvim recordou que foram sete meses de obra sem interromper o atendimento de urgência e emergência. “Ganhamos uma nova UPA com pediatra e raio-x moderno. Quero agradecer ao prefeito Airton Garcia por entregar aos moradores do Cidade Aracy uma UPA moderna e com atendimento diferenciado”, disse.

Também participaram da cerimônia de entrega da obra de reforma da UPA Aracy os vereadores Fábio Zanchim e Sérgio Rocha, o capitão do corpo de Bombeiros de São Carlos, Rangel Moreira Gregório e os secretários municipais Wilson Marques (Habitação), Mateus de Aquino (Relações Legislativas e Institucionais), Samir Gardini (Segurança Pública), João Muller (Obras Públicas), Leandro Severo (Comunicação), Cesinha Maragno (Transporte e Trânsito), Lucinha Garcia (Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida), Rodolfo Hernane (Cidadania e Assistente Social), José Wamberto Zanquim Junior (Meio Ambiente), Walcinyr Bragatto (Administração Regional), Roselei Françoso (Educação), Ana Paula Vaz (Infância e Juventude) e o presidente da FESC, Eduardo Cotrim.

