UPA da Vila Prado recebe nova qualificação e vai receber adicional de R$ 840 mil ao ano

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado foi qualificada pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS n. º 2.599 de 21 de dezembro de 2023) como Nova Opção IIIl para receber um recurso adicional de R$ 840 mil/ ano. O valor se somará aos outros R$ 1,2 milhão/ano que a UPA já recebia, totalizando recursos anuais de R$ 2,04 milhões, portanto o repasse mensal passará de R$ 100 para R$ 170 mil.

Os recursos são do Bloco de Manutenção da Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do estado de São Paulo e município de São Carlos.

Entre os critérios para receber mais recursos estão o efetivo funcionamento da grade de referência nas centrais de regulação e a implantação de protocolos de atendimento clínico, de classificação de risco e de procedimentos administrativos.

A qualificação é válida por três anos, podendo ser renovada mediante novo processo de avaliação, conforme a Portaria de Consolidação GM/MS n. º 3, de 28 de setembro de 2017.

Daniele Robles Antoneli, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde explica que a UPA da Vila Prado atende em média 8.000 usuários do SUS por mês, cerca de 200 a 300 pacientes por dia. “Hoje o custeio da UPA Vila Prado é de aproximadamente R$ 1 milhão por mês pagos com recursos do município e com os repasses do Ministério da Saúde, ficando a maior parte para a Prefeitura, já que 83% do custeio é pago pelo município, ou seja, o Ministério repassa R$ 170 mil por mês e o restante fica por conta da saúde local, por isso é importante esse adicional”, avalia a diretora.

A UPA da Vila Prado “Dr. Samuel Valentie de Oliveira” conta com recepção e sala de espera, salas para consultórios (uma para ortopedia equipada com raio-X), salas de sutura, curativo, esterilização, observação clínica pediátrica, observação clínica adulta masculino e feminino, medicação, inalação, urgência e emergência, consultório odontológico, médico, além de acesso para ambulâncias e área administrativa com almoxarifados e salas para arquivo.

