Unimed São Carlos recebe visita de representante internacional do selo Angels

O Hospital Unimed São Carlos – Unidade I recebeu a visita da líder Global Angels, Belen Velazquez, no último dia 27 de março, para conferir os protocolos de atendimento aos pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) e parabenizar a unidade pela qualidade do serviço prestado.

O Hospital Unidade I iniciou a jornada na Iniciativa Angels em 2020 e, desde então, vem conquistando selos trimestrais de excelência no atendimento ao AVC, somando 2 selos Gold e 3 selos Diamond, sendo o primeiro Hospital da rede particular do Brasil a conquistar o status Diamond. A unidade hospitalar da Unimed São Carlos foi um dos seis hospitais escolhidos no País que recebeu a visita da líder Global.

Além de Velazquez, também estiveram presentes, representando o selo Angels, a líder Angels Brasil, Kamila Fachola, a consultora científica, Karla Leal Trevisan, e a gerente de grupo de assuntos médicos, Nivia Tosetto. Representando o Hospital Unidade I, a visita contou com a presença do médico neurocirurgião responsável pelo protocolo de AVC, Lucas Bonadio, o médico coordenador do Pronto Atendimento Adulto, Daniel Vanzo, a gerente da Garantia da Qualidade, Esmarilda Lopes Verdério, a enfermeira da Qualidade responsável pelo gerenciamento do protocolo de AVC, Kellen Nogueira, a coordenadora assistencial hospitalar, Vanessa Marolla B. Antonio, a supervisora do Pronto Atendimento Adulto, Daphne Faggian, o superintendente de Recursos Próprios, André Luiz Steiner Stellet, e a equipe de enfermagem do Pronto Atendimento.

Na ocasião, foi apresentado para a Belen Velazquez o protocolo utilizado no Pronto Atendimento ao pacientes que chegam com suspeita/diagnóstico de AVC, enfatizando a qualidade e agilidade no atendimento prestado pela equipe multiprofissional.

Lucas Bonadio, médico precursor do projeto, ressalta a importância dessa visita. “Hoje, nós recebemos a visita de uma pessoa que veio de fora do país para reconhecer a nossa Instituição como referência no mundo em atendimento ao protocolo de AVC. O Angels foi um projeto que implantamos a fim de receber esse reconhecimento e hoje, além dessa conquista, nós conseguimos manter, todo trimestre, a qualidade do atendimento por mais de 2 anos.”

Iniciativa Angels

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo. A prevenção pode evitar 90% dos casos e o reconhecimento dos sinais de alerta do AVC, bem como o rápido tratamento em um centro de referência, podem diminuir a chance de sequelas.

Estabelecida pela Boehringer Ingelheim, a Iniciativa Angels é um projeto internacional que habilita hospitais em todo o mundo a atenderem pacientes com AVC. O objetivo principal da Angels é aumentar o número de centros capacitados para tratamento do AVC e melhorar a qualidade dos centros existentes. O projeto fornece suporte para implementação, manejo de protocolos, treinamentos para diversas áreas envolvidas no processo e monitoramento do desempenho do hospital.

