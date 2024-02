Unimed São Carlos adquire equipamento de ponta para realização de cirurgias oftalmológicas

Hospital da Unimed - Crédito: arquivo SCA

A Unimed São Carlos adquiriu o aparelho cirúrgico Stellaris Elite, fornecido pela multinacional Bausch Lombe, que está presente com tecnologia avançada em mais de 200 países. Com esse novo equipamento, será possível realizar as cirurgias de catarata e retina no centro cirúrgico do Hospital Unimed – Unidade II. É um dos equipamentos mais atualizados do mercado, com tecnologia de ponta para o paciente e para o cirurgião.

O equipamento faz as cirurgias de catarata com infusão positiva, sem oscilação, o que deixa a pressão intraocular estável durante todo o procedimento, sendo mais confortável para o paciente e para o cirurgião. Além disso, o equipamento também tem tecnologias para cirurgia de retina que são extremamente avançadas e eficientes, trazendo benefício total na cirurgia para o paciente.

"A Unimed São Carlos vem investindo em equipamentos de tecnologia de ponta visando, não só melhores condições de trabalho para os nossos cooperados, como, principalmente, a segurança dos nossos beneficiários", afirmou Fabrizio Albertini, vice-presidente da cooperativa e responsável pelas unidades hospitalares.

A primeira cirurgia com o aparelho aconteceu no dia 8 de fevereiro e até o momento foram realizados 11 procedimentos, sendo a primeira Vitrectomia e 10 Facectomias.

