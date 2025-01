Unimed São Carlos registra aumento significativo nos casos de virose

Virose preocupa Unimed: A rede particular de saúde atendeu 281 casos, sendo 216 no Hospital I e outros 65 casos no Hospital II - Crédito: Agência Brasil

A primeira semana de janeiro de 2025 registrou aumento significativo de casos de viroses na Unimed São Carlos. A rede particular de saúde atendeu 281 casos, sendo 216 no Hospital I e outros 65 casos no Hospital II. Em dezembro foram registrados 602 casos no Hospital I.



Uma análise crítica dos dados registrados entre 01/01/2023 e 07/01/2025 revela padrões relevantes na evolução de casos relacionados à patologia em questão. Observa-se um aumento no número de casos em vários meses de 2024, quando comparado ao mesmo mês em 2023. No entanto, o mês de dezembro de 2024 apresentou um crescimento expressivo, alcançando um total de 602 casos, configurando um pico significativo em relação aos meses anteriores.



Nos primeiros sete dias de 2025, foram registrados 216 atendimentos relacionados a essa patologia, o que sugere uma possível tendência de aumento considerável no número de casos. Tal comportamento pode estar relacionado a um surto, indicando a necessidade de monitoramento contínuo e estratégias preventivas. Os dados analisados são provenientes do Hospital Unimed São Carlos - Unidade I (HUI).



Hospital Unimed São Carlos - Unidade II - Análise de dados: informações obtidas de 01/01/2023 a 06/01/2025 _ é possível notar que o período de janeiro/2024 houve aumento de casos quando comparados a janeiro de 2023, porém ainda em 2024, junho e setembro apresentaram aumento de casos. Já nesse ano, em 6 dias, atendemos 65 pacientes com os cids relacionados a esta patologia, podendo ser uma tendência a aumento expressivo que pode estar associado ao surto em investigação.

EM VÁRIOS MUNICÍPIOS - O problema tem sido registrado em vários outros municípios paulistas, especialmente no Litoral. Prefeituras do Guarujá e Santos, por exemplo, já reconheceram “surto” e aventam a possibilidade do problema ter relação com vazamentos clandestinos de esgoto em praias que estavam, até então, aptas para banho dos turistas.



A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Carlos que os médicos dizem que atenderam neste início de mais casos de vômito, diarréia, mas nada grave. Segundo a assessoria de imprensa o sistema não quantifica e que São Carlos não teve superlotação por casos de virose. Ela informou ainda que segundo os médicos, entre Natal e Ano Novo sempre aumentam esses casos em virtude da alimentação, mas nada de superlotação este ano.

ALERTA DO GOVERNO - O Governo do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre a alta de casos de viroses, que estão levando milhares de pessoas aos hospitais públicos e particulares. A Companhia Ambiental do Estado (Cetesb) e a Secretaria de Saúde informaram que estão monitorando a situação e orientando os municípios sobre medidas preventivas essenciais.



Ainda de acordo com o governo estadual, a atenção com a saúde deve ser redobrada, principalmente devido ao aumento das temperaturas. Outro ponto de alerta é a qualidade da água do mar nas praias, que é sinalizada com bandeiras. A cor vermelha indica que a água está imprópria para o banho. A recomendação é que os banhistas evitem entrar no mar quando a praia estiver classificada como imprópria ou até 24 horas após chuvas fortes.

CUIDADOS

Para evitar doenças durante o verão, o Governo do Estado orienta a população com medidas preventivas como:

- Não consumir alimentos mal cozidos.

- Manter alimentos bem refrigerados, com atenção especial à temperatura de refrigeradores e geladeiras de supermercados onde os alimentos ficam acondicionados.

- Levar seus próprios lanches durante passeios ao ar livre.

- Observar bem a higiene de lanchonetes e quiosques.

- Lavar as mãos antes de se alimentar.

- Redobrar atenção com comidas em self-service.

- Beber sempre água filtrada.

- Não consumir gelo, “raspadinhas”, “sacolés”, sucos e água mineral de procedência desconhecida.

SINTOMAS DE VIROSE

- Diarreia.

- Mal-estar geral.

- Dor abdominal.

- Náusea, vômito e febre.

TRATAMENTO

- Hidratação constante.

- Se os sintomas se agravarem, como evacuações frequentes, dificuldade para se hidratar ou sinais de desidratação, procure um serviço de saúde para hidratação por soro.

