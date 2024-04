Unidades de saúde estarão abertas até às 14h neste sábado para vacinação contra gripe

Vacina - Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Neste sábado, 13, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando o Dia D de Vacinação. Com exceção das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da Vila São José, Cidade Aracy e do Botafogo, que estão com prédios passando por reforma, as demais unidades básicas e unidades de saúde da família (USF’s) estarão abertas, das 8h às 14h, para vacinação de adultos e crianças. No ato da imunização, as pessoas devem apresentar um documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação.

Vale ressaltar que neste momento podem receber a vacina contra a gripe as pessoas dos grupos prioritários. A dose deve ser anual, pois a composição é alterada de acordo com a circulação viral e a proteção tem duração somente por 12 meses. É importante destacar que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

Não serão aplicadas doses da vacina bivalentes, usada para de reforço contra a COVID-19 em adultos, em virtude da falta do imunizante que não está sendo repassado neste momento pelo Ministério da Saúde. A vacina contra a COVID-19 para crianças será aplicada normalmente.



A vacina contra a varicela, com problema de desabastecimento do Estado, também não será aplicada neste sábado (13). O imunizante estará disponível nas unidades de saúde a partir da próxima segunda-feira (15/04), porém o município recebeu poucas doses do imunizante.

Leia Também