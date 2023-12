Unidades de saúde de São Carlos estão aplicando a segunda dose da vacina bivalente contra Covid-19

Mulher recebe vacina - Crédito: divulgação/PMSC

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que já está disponível em todas as unidades de saúde do município, a aplicação da vacina de reforço da bivalente contra a COVID-19. A vacina bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já aplicados no país.

Por isso, oferece maior proteção contra as variantes mais recentes do coronavírus.

A aplicação da dose de reforço da bivalente foi recomendada pelo Ministério da Saúde em todas as cidades do Brasil devido à identificação de duas sublinhagens de uma variante da COVID no país (JN.1 e JG.3).



Em São Carlos, a imunização será realizada de segunda a sexta-feira nas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) e nas USF’s (Unidades de Saúde da Família) presentes em todas as regiões da cidade.Segundo Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, a medida segue orientação do Ministério da Saúde e essa dose de reforço da vacina COVID-19 (Bivalente) é recomendada para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses. Até o momento em São Carlos já foram aplicadas 57.658 doses da bivalente (26,18%).

O Ministério da Saúde monitora o cenário de novas variantes e reforçou a vacinação como principal meio de proteção contra a doença. Cada município paulista é responsável pela elaboração de seu próprio calendário de vacinação. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, todos estão abastecidos e com estoques regularizados.

“O Brasil tem registrado novas variantes, a última no Estado de SP foi em outubro, desta forma, é primordial que a população procure os postos de vacinação e recebam o reforço contra a COVID-19, principalmente os grupos prioritários, como idosos e imunossuprimidos", afirma Tatiana D’Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do estado de São Paulo”.

