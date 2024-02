UBS Santa Paula suspende atendimento após furto

UBS Santa Paula - Crédito: Reprodução Facebook/UBS Santa Paula

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Paula suspendeu o atendimento ao público na manhã desta segunda-feira (26/02), em virtude do furto ocorrido no local. Foram levados computadores e outros equipamentos, além disso algumas salas foram depredadas. Os servidores da UBS estão comunicando os usuários do SUS que tinham consultas ou atendimento ambulatorial agendados e direcionando os atendimentos para outras unidades da rede, sendo que o atendimento pediátrico está sendo realizado no Santa Angelina, Clínico no Santa Felícia e de Enfermagem no Parque Delta.

