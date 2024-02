SIGA O SCA NO

Mosquito da dengue - Crédito: Divulgação

Em 2024 já foram registradas 1010 notificações para Dengue, com 135 casos positivos, sendo 113 autóctones e 22 importados. Para Chikungunya foram registradas 20 notificações, com 11 casos descartados e 9 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 10 notificações, com 10 casos descartados e para Febre Amarela ainda não foram registradas notificações.

