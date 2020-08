Secretaria de saúde e DRCA passam a funcionar no antigo pronto socorro

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde e o Departamento de Regulação, Controle e Avaliação (DRCA) estarão fechados nesta sexta-feira (28/08) em virtude da mudança de endereço. A partir da próxima segunda-feira (31/08) o atendimento presencial será retomado na nova sede, localizada na avenida São Carlos, n.º 947, no centro, no prédio do antigo pronto socorro. O local foi recentemente reformado pela Prefeitura de São Carlos, um investimento de R$ 434.361,07, já que o equipamento público ficou muitos anos abandonado e sem utilização.

O Departamento de Regulação, Controle e Avaliação (DRCA), responsável pelo agendamento de transporte de pacientes que fazem tratamento em outros municípios, cadastro de cirurgias e agendamento de exames, informa os usuários do sistema SUS que os agendamentos de viagens poderão ser realizados via whatsapp no (16) 99721-5893. Já informações sobre cirurgias podem ser solicitadas pelo whatsapp (16) 99733-2355.

A Secretaria de Saúde informa, ainda, que a partir de segunda-feira (31/08) o atendimento da pasta será realizado pelos seguintes telefones: (16) 3368-7400, 3372-6592, 3372-3380 ou 3374-2662.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também