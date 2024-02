Saúde recebe cinco veículos zero quilômetro

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu oficialmente cinco novos veículos modelo HB20, que passam a fazer parte da frota do município e, em especial, serão utilizados nos serviços de saúde. Os automóveis foram comprados após a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil envolvendo o deputado federal Paulinho da Força e o deputado estadual Alexandre Pereira, que atenderam uma solicitação do vereador Dé Alvim, e complemento de R$ 165.920,00 do próprio orçamento do município.

A entrega aconteceu na manhã desta sexta-feira (02/02), no estacionamento da UPA Cidade Aracy, sendo que quatro dos cinco novos veículos serão utilizados pelos quatro núcleos regionais de saúde – Cidade Aracy, Redenção, Santa Felícia e Vila São José – e um pelo Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar – para serviços em equipamentos públicos como as UPAS e o SAMU –. A UPA Cidade Aracy, inclusive, também está sendo reformada com recursos municipais, com entrega da obra programada para as próximas semanas.

O vereador Dé Alvim, que esteve representando a Câmara Municipal na entrega dos veículos, agradeceu o deputado pelo apoio e lembrou de seu compromisso com São Carlos. “Estou muito feliz por recebermos o deputado federal Paulinho da Força, que tem ajudado muito a nossa cidade e vai continuar ajudando. Somente nos últimos anos, além desta emenda parlamentar de R$ 250 mil, ele, junto com seu filho, o deputado estadual Alexandre Pereira, também destinou R$ 1 milhão para o recapeamento do Cidade Aracy e do Antenor Garcia – verba já executada – e, mais recentemente, enviou R$ 200 mil para o tratamento dentário das crianças da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). É um amigo de São Carlos e que já se colocou à disposição para seguir com o município também neste ano”, ressalta Dé.

O deputado federal Paulinho da Força reforçou o impacto das emendas parlamentares no apoio aos municípios paulistas. “As emendas parlamentares são previstas no orçamento e esse dinheiro chega aos municípios, então isso ajuda muito e, por isso, estamos tornando as emendas impositivas em Brasília, ou seja, o Governo Federal não poderá segurar as emendas, tendo que as liberar naquele mesmo ano. Aqui em São Carlos, estou recebendo uma série de pedidos e vou fazer todo o esforço para colaborar em cada um deles, bem como abrir as portas para o município em Brasília para conversar com os ministérios e conseguir o financiamento de projetos do interesse da população”, comenta Paulinho.

Um destes pedidos efetuados foi o da secretária-adjunta de Saúde, Luciana Caldeira, que solicitou recursos visando gerar mais conforto aos pacientes atendidos pela Farmácia de Alto Custo. “Na estrutura organizacional do município, criamos, no final de 2022, o Departamento de Assistência Farmacêutica, e este departamento está empenhado na melhoria da entrega e da dispensação de medicamentos. Na Farmácia de Alto Custo, por exemplo, temos cerca de 6 mil pessoas atendidas e que pegam medicamentos presencialmente, então pedimos um recurso para o deputado justamente para a implantação de um programa que permita a entrega destes medicamentos em casa, sem a necessidade de o munícipe se locomover”, explica Luciana, que responde pelo expediente da Secretaria Municipal de Saúde em virtude das férias regulamentares da titular da pasta, Jôra Porfírio.

Netto Donato, secretário municipal de Governo, reforça o apoio que São Carlos tem recebido em São Paulo e em Brasília na destinação de emendas, em parceria com deputados das mais diversas vertentes políticas. “Junto com os vereadores, a Prefeitura tem feito um trabalho que tem gerado frutos na captação de emendas parlamentares, em que se torna possível melhorar a infraestrutura da nossa cidade e os serviços como os de saúde. É uma união de forças entre o nosso prefeito Airton Garcia, vice-prefeito Edson Ferraz, vereadores, deputados estaduais e federais, em que estamos sendo atendidos pelos deputados amigos do governo de São Carlos e proporcionado melhorias para a população como estes cinco novos veículos que agilizarão diversos atendimentos de saúde em toda a cidade”, finaliza Netto.

Também participaram do evento os secretários municipais Ana Paula Vaz (Infância e Juventude), Anderson Ferrares (Desenvolvimento Econômico), Cesinha Maragno (Transporte e Trânsito), Leandro Severo (Comunicação), Marcelo Targas (Serviços Públicos) e Samir Gardini (Segurança Pública e Defesa Social) e os vereadores Fábio Zanchin e Lucão Fernandes.

