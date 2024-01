São Carlos registrou 726 casos de Dengue em 2023

Dengue - Crédito: Divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde, via Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias, divulgou nesta terça-feira (09/01), o balanço dos casos de arboviroses no município de São Carlos referentes ao ano de 2023. Ano passado foram registradas 4.025 notificações para Dengue, com 726 casos positivos, sendo 620 autóctones e 106 importados. Para Chikungunya foram registradas 153 notificações, com 05 caso positivos, sendo 01 autóctone e 04 importados. Para Zika foram registradas 108 notificações, com 108 casos descartados. Para Febre Amarela foram registradas 02 notificações, com 02 caso descartados.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins, esse ano já foram registradas 39 notificações, com 2 casos positivos autóctones para Dengue. “Para Chikungunya, Zika e Febre Amarela ainda não tivemos nenhuma notificação. Com relação a 2022 os casos de Dengue diminuíram, porém de Chikungunya tivemos 5 casos positivos. O trabalho dos Agentes de Combate às Endemias é essencial para a gestão poder planejar as ações nos territórios e eles têm realizado um trabalho de excelência no combate às arboviroses, contribuindo para que possamos oferecer uma saúde pública resolutiva, como todo cidadão merece”, comenta Denise.

Confira os números de anos anteriores:

2022 - Em 2022 foram registradas 6.007 notificações, com 2.274 casos positivos de Dengue, sendo 2.147 autóctones e 127 importados com 1 morte registrada. Para Chikungunya foram registradas 56 notificações, com 56 casos descartados. Para Febre Amarela foram registradas 2 notificações com 2 resultados negativos. Para Zika foram registradas 23 notificações, com 23 casos descartados.



2021 - Foram registradas 670 notificações, com 136 casos positivos para a Dengue, sendo 102 autóctones e 34 importados. Para Chikungunya foram registradas 30 notificações, com 30 resultados negativos para a doença. Para Febre Amarela foi registrada 1 notificação, com 1 caso descartado. Para Zika foram registradas 12 notificações, com 12 casos descartados.



2020 - Foram registradas 1.638 notificações para Dengue com 640 casos positivos, 582 autóctones, 58 importados e 1 óbito confirmado. Para Febre Amarela foram registradas 6 notificações, com 6 resultados negativos para a doença. Para Zika foram registradas 7 notificações com 7 resultados negativos. Para Chikungunya foram notificados 2 casos positivos, sendo um importado.

