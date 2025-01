São Carlos registra 33 casos de dengue em 2025

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Mosquito da dengue - Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos já contabilizou 33 casos positivos de dengue em 2025, todos autóctones, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (17). Desde o início do ano, foram notificadas 149 suspeitas da doença, das quais 39 foram descartadas e 77 ainda aguardam resultados de exames.

Até o momento, não há registros de notificações para Chikungunya, Zika ou Febre Amarela em 2025.

Dados de 2024

Em 2024, São Carlos registrou um total de 30.312 notificações de dengue, com 16.241 casos positivos. Desses, 15.506 foram autóctones e 735 importados. A cidade também enfrentou 6 óbitos relacionados à dengue no ano passado.

No mesmo período, foram notificadas 338 suspeitas de Chikungunya, com 4 casos confirmados (3 autóctones e 1 importado). Para Zika, todas as 178 notificações foram descartadas. Já para Febre Amarela, 3 notificações foram registradas, mas nenhuma foi confirmada.

As autoridades de saúde reforçam a importância de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor das arboviroses, e de buscar atendimento médico em caso de sintomas como febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas na pele.

Leia Também