Crédito: Maycon Maximino

Na última, semana, São Carlos contabilizou mais 170 casos de Dengue e agora chega a 344 casos positivos, sendo 311 autóctones e 33 importados. Para Chikungunya foram registradas 30 notificações, com 18 casos descartados e 12 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 15 notificações, com 15 casos descartados e para Febre Amarela foram registradas 2 notificações, com 2 casos descartados.

