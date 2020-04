São Carlos registra 142 casos de Dengue neste ano

Crédito: Pixabay

De janeiro até esta sexta-feira (03/04) já foram registradas 772 notificações, com 142 casos positivos de Dengue, sendo 102 autóctones e 40 importados. Para Chikungunya foram registradas 5 notificações, com 3 casos negativos, 1 aguardando resultado e 1 exame em análise no Instituto Adolfo Lutz de Ribeirão Preto (contraprova), já que o teste realizado em laboratório particular foi positivo para a doença.

Para Zika até o momento não foi registrada nenhuma notificação. Para Febre Amarela até o momento foi registrada uma notificação, mas também com resultado negativo para a doença.

