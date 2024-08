Santa Casa realiza mais uma captação de órgãos; doadora é uma mulher de 64 anos

Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou no domingo (25) a captação de fígado e rins de um homem de 64 anos. Ao menos três pessoas devem ser beneficiadas com os órgãos. Em 2024, já foram realizadas oito captações no hospital.

Após a morte encefálica do paciente ser constatada no sábado (24), a família autorizou o procedimento. A captação do fígado e dos rins foi realizada por uma equipe especializada da Santa Casa de São José do Rio Preto, para onde o fígado foi destinado, enquanto os rins foram destinados ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

O procedimento contou ainda com o apoio da Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) da Santa Casa de São Carlos.

A enfermeira da CIHDOTT, Flavia Serpa, explicou a importância das pessoas conversarem e manifestarem para suas famílias o desejo de ser doador, pois muitas outras vidas podem ser salvas. “Atualmente, no Brasil, para ser doador de órgãos não é necessário deixar nada por escrito em nenhum documento. O importante é comunicar à sua família sobre o desejo de doação. Para doação de órgãos é indispensável a autorização da família pós-diagnóstico de morte encefálica”, disse.

FILA PARA TRANSPLANTE NO BRASIL

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta-feira (22/08), 73.390 pessoas aguardam por transplante no Brasil.

Em 2024, já foram realizados 16.443 transplantes no país.

