São Carlos notifica 4ª suspeita de Coronavírus, porém dois casos já foram descartados

Na tarde desta quarta-feira, dia 5 de março, a Vigilância Epidemiológica de São Carlos recebeu mais um resultado de exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, para o COVID-19, também com resultado negativo para a doença. O exame é do jovem de 23 anos que retornou da França e procurou atendimento na rede particular com febre, dor de garganta e tosse. O exame deu negativo para o novo coronavírus, porém positivo para Influenza A.

No período da manhã a Vigilância Epidemiológica já havia recebido e divulgado o resultado, também negativo para coronavírus, do homem de 36 anos, de São Carlos, que procurou atendimento no município de Guarulhos no último dia 26 de fevereiro. O paciente apresentava coriza e febre e tinha retornado no dia 22 de fevereiro da Itália. Neste caso a pessoa já tem problemas pulmonares relatados durante a notificação.

Nova notificação – Porém nesta quarta-feira (05/03) também foi notificado um novo caso suspeito pela rede particular de saúde. Desta vez trata-se de uma mulher de 77 anos, com sintomas de febre, tosse, congestão nasal, cefaleia e histórico de viagem recente para Alemanha, Israel e Egito. Ela já está em isolamento domiciliar. A coleta para exame já foi encaminhada para o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo.

A Vigilância aguarda, portanto, o resultado de exames dessas duas mulheres, de 45 e de 77 anos. A mulher de 45 anos, de São Carlos, que retornou de um tour na Europa no último dia 18 de fevereiro e da senhora de 77 anos.

As duas pessoas com suspeitas de coronavírus continuam em isolamento domiciliar, mas passam bem.

