São Carlos já soma 106 casos de Dengue em 2025

Mosquito da dengue - Crédito: Agência Brasil

Em 2025 já foram registradas 325 notificações para Dengue, com 68 casos descartados e 106 casos positivos, sendo os 106 autóctones, 151 ainda aguardam resultado de exame. Para Chikungunya foram registradas 4 notificações, com 4 casos aguardando resultado de exame. Para Zika e Febre Amarela até o momento não foi registrada nenhuma notificação.

2024 – Em 2024 foram registradas no total 30.312 notificações para Dengue, com 16.241 casos positivos, sendo 15.506 autóctones e 735 importados. Para Chikungunya foram registradas 338 notificações, com 299 casos descartados e 4 positivos, sendo 3 autóctones e 1 importado. Para Zika foram registradas 178 notificações, com 178 casos descartados. Para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 3 casos descartados. Em 2024 foram registrados 6 óbitos por Dengue.

